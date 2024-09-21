Бойцы "Азова" уничтожили российские беспилотники с помощью FPV-дронов — впечатляющее видео

Вражеский беспилотник "Орлан". Фото: скриншот с видео

Противовоздушная оборона 12-й бригады "Азов" показала, как уничтожает российские беспилотники. Бойцы использовали FPV-дроны.

Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram в субботу, 21 сентября.

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В "Азове" отметили, что избавить противника "глаз" означает уберечь личный состав и технику украинских защитников от опасности, спасти жизнь и здоровье бойцов.

"На видео — операторы FPV-дронов зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады уничтожают "Орланы", "Залы", " Суперкамы". Также было зафиксировано поражение редкого ударного БпЛА "Молния-1", — говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники летают на высоте от 1 до 5 км. Военные "Азова" постоянно оттачивают свои навыки для сбивания сложных целей.

Напомним, украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы показали, как уничтожили станцию спутниковой связи врага.

Также Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.