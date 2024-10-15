Командование 47-й бригады показало уникальные кадры подготовки новобранцев.

Бойцы 47-й бригады показали уникальные кадры подготовки новобранцев — видео
Командование 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показало, как проходят военную подготовку новобранцы подразделения. В частности, применяется сброс учебных гранат с беспилотников.
Соответствующее видео было размещено на Telegram-странице бригады во вторник, 15 октября.
Как бойцов готовят к войне
"Тренировки должны быть максимально приближены к реальным боевым действиям", — говорится в сообщении.
Военные напомнили, что сегодня небо над полем боя усеяно вражескими дронами. Теперь обязанность переживших реальные боевые действия передать свой опыт новобранцам.
Тренировки включают следующие компоненты:
- зачистка окопов с имитацией прилетов.
- сбросы учебных гранат с язычниками.
- стрельбы в движении и отработка штурмовых действий.
Напомним, украинские разведчики показали видео, на котором эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".
Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои. Для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.
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