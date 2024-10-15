Командование 47-й бригады показало уникальные кадры подготовки новобранцев.

Тренировка военнослужащих 47 бригады. Фото: скриншот

Командование 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показало, как проходят военную подготовку новобранцы подразделения. В частности, применяется сброс учебных гранат с беспилотников.

Соответствующее видео было размещено на Telegram-странице бригады во вторник, 15 октября.

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"Тренировки должны быть максимально приближены к реальным боевым действиям", — говорится в сообщении.

Военные напомнили, что сегодня небо над полем боя усеяно вражескими дронами. Теперь обязанность переживших реальные боевые действия передать свой опыт новобранцам.

Тренировки включают следующие компоненты:

зачистка окопов с имитацией прилетов.

сбросы учебных гранат с язычниками.

стрельбы в движении и отработка штурмовых действий.

Напомним, украинские разведчики показали видео, на котором эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".

Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои. Для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.