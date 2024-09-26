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Окупанти намагалися йти в штурм — 46 ОАеМБр показала, як зустріла їх дронами

26 вересня 2024 10:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Десантно-штурмові війська ЗСУ показали як дронами зупинили штурм окупантів
Російський танк. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росіяни вкотре провалили спробу штурму позицій Збройних сил України. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади показали, як зустріли окупантів дронами та знищили цінну техніку та живу силу противника.

Відео опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ ЗС України.

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Військові розповіли, що помітили ще на підході шість російських танків, одну БМП та малі групи піхоти, яких "зустріла" артилерія ЗСУ. 

бої дронами відео
Момент підльоту дрона до ворожої техніки. Фото: скриншот

Потім їх роботу філігранно завершили оператори FPV-дронів і БпЛА зі скидами.

Вибух у посадці
Вибух та пожежа у посадці. Фото: скриншот

Зокрема, FPV-дрони знищили три російські танки та БМП. А безпілотники здійснили кілька скидів на живу силу противника, які ховалися у полях та лісопосадках.

Горить танк
Горить російський танк. Фото: скриншот

"За стрімкий, але неефективний, крос пересіченою місцевістю окупантам було виставлено оцінку "незадовільно". Проте, десантники натішилися вдосталь, цілком заслужено отримавши відмінні бали", — прокоментували жартома результати роботи бійці 46-ї ОАеМБр.

Нагадаємо, українські розвідники показали відео, як ефектно знищили російську гаубицю "МСТА-С".

Також бійці з "Азову" показали справжні повітряні бої — для знищення ворожих безпілотників вони застосували FPV-дрони.

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