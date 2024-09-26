Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как дронами остановили штурм окупантов

Российский танк. Фото: скриншот

Россияне провалили попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали, как встретили оккупантов дронами и уничтожили ценную технику и живую силу противника.

Видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

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Военные рассказали, что заметили еще на подходе шесть российских танков, одну БМП и малые группы пехоты, которых "встретила" артиллерия ВСУ.

Момент подлета дрона к вражеской технике. Фото: скриншот

Затем их работу филигранно завершили операторы FPV-дронов и БпЛА со сбросами.

Взрыв и пожар в посадке. Фото: скриншот

В частности, FPV-дроны уничтожили три российских танка и БМП. Беспилотники же совершили несколько сбросов в живую силу противника, которые скрывались в полях и лесопосадках.

Горит российский танк. Фото: скриншот

"За стремительный, но неэффективный, кросс пересеченной местностью оккупантам была выставлена оценка "неуд". Однако, десантники насладились вдоволь, вполне заслуженно получив отличные баллы", — прокомментировали в шутку результаты работы бойцы 46-й ОАЭМБр.

Напомним, украинские разведчики показали видео, как эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".

Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои — для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.