Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как дронами остановили штурм окупантов

Оккупанты пытались идти в штурм — 46 ОАэМБр показала, как встретила их дронами
Россияне провалили попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали, как встретили оккупантов дронами и уничтожили ценную технику и живую силу противника.
Видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
ВСУ заметили подход штурмовой группы врага
Военные рассказали, что заметили еще на подходе шесть российских танков, одну БМП и малые группы пехоты, которых "встретила" артиллерия ВСУ.
Затем их работу филигранно завершили операторы FPV-дронов и БпЛА со сбросами.
В частности, FPV-дроны уничтожили три российских танка и БМП. Беспилотники же совершили несколько сбросов в живую силу противника, которые скрывались в полях и лесопосадках.
"За стремительный, но неэффективный, кросс пересеченной местностью оккупантам была выставлена оценка "неуд". Однако, десантники насладились вдоволь, вполне заслуженно получив отличные баллы", — прокомментировали в шутку результаты работы бойцы 46-й ОАЭМБр.
Напомним, украинские разведчики показали видео, как эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".
Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои — для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.
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