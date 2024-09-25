Військові ЗСУ показали, як нищать ворожий транспорт разом із особовим складом

Удар по російському транспорту. Фото: скриншот

На одному з найгарячіших напрямків фронту бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго влаштували окупантам пекельне фаєршоу. По загарбниках вдарили з повітря, перетворивши ворожий транспорт на факели.

Про це повідомили в 66-й ОМБр у Facebook.

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Судячи з відео, вогневого ураження українські захисники завдали по двох автомобілях противника та одному танку. Напрямок фронту не називається.

"Фаєр-шоу по противнику від наших операторів БпЛА. Фраза "підгорає у ка***ів" набула прямого значення", — йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, українські військові нещодавно атакували склади окупантів у Росії. Удари Сил оборони показують, наскільки ворожа система матеріально-технічного забезпечення все ще користується захистом укриттів, наданих Заходом для безпеки російського тилу.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.