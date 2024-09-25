Українські удари по російських складах — як Захід захищає забезпечення окупантів

Вибух на складі боєприпасів у Торопці. Фото: росЗМІ

Українські військові нещодавно атакували склади окупантів у Росії. Удари Сил оборони показують, наскільки ворожа система матеріально-технічного забезпечення все ще користується захистом укриттів, наданих Заходом для безпеки російського тилу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Супутникові знімки, зібрані Maxar, показують значні пошкодження трьох великих російських складів боєприпасів на заході та південному заході Росії після українських ударів дронами.

Склад Октябрський після атаки. Фото: Maxar

Склад Тихорецький після атаки. Фото: Maxar

Торопецький склад після атаки. Фото: Maxar

Супутникові знімки пошкоджень на складах в Октябрському та Торопці Тверської області, а також на складі в Тихорецьку Краснодарського краю показують знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів, ймовірно, використовуваних російськими військами для транспортування боєприпасів, а також велику кількість ракет, каністр та інших матеріалів, залишених російськими силами просто неба.

"Таке скупчене розміщення великої кількості матеріальних засобів підкреслює відсутність оперативної безпеки на російських тилових складах постачання, демонструючи ступінь гнучкості який забезпечили західні обмеження, що забороняють Україні вести вогонь із західної зброї по Росії", — зазначили аналітики.

В ISW наголосили, що така гнучкість надала Росії можливість оптимізувати великі тилові об’єкти для масового перекидання техніки в Україну.

Аналітики додали, що постійне використання російськими окупантами відомих великих матеріально-технічних об’єктів є серйозною вразливістю, якою Україна могла б скористатися за умови скасування обмежень з боку західних країн.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.

Також аналітики ISW вважають, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець змусить російське командування змінити систему матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Цей удар значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.