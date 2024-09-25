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Атаки Украины на склады оккупантов — в ISW объяснили, как Запад помогает России

25 сентября 2024 08:14
Аркадий Пастула - Редактор
Украинские удары по российским складам — как Запад защищает обеспечение оккупантов
Взрыв на складе боеприпасов в Торопце. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Украинские военные недавно атаковали склады оккупантов в России. Удары Сил обороны показывают, насколько вражеская система материально-технического обеспечения все еще пользуется защитой укрытий, предоставленных Западом для безопасности российского тыла.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Спутниковые снимки, собранные Maxar, показывают значительные повреждения трех крупных российских складов боеприпасов на западе и юго-западе России после украинских ударов дронами.

Состав Октябрьский в России
Склад Октябрьский после атаки. Фото: Maxar
Состав Тихорецкий после обстрела
СкладТихорецкий после атаки. Фото: Maxar
Торопецкий состав российских окупантов
Торопецкий склад после атаки. Фото: Maxar

Спутниковые снимки повреждений на складах в Октябрьском и Торопце Тверской области, а также на складе в Тихорецке Краснодарского края показывают уничтожение десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов, вероятно, используемых российскими войсками для транспортировки боеприпасов, а также большое количество ракет, канистр и других материалов, оставленных российскими силами под открытым небом.

"Такое скученное размещение большого количества материальных средств подчеркивает отсутствие оперативной безопасности на российских тыловых складах снабжения, демонстрируя степень гибкости, которую обеспечили западные ограничения, запрещающие Украине вести огонь из западного оружия по России", — отметили аналитики.

В ISW отметили, что такая гибкость предоставила России возможность оптимизировать крупные тыловые объекты для массовой переброски техники в Украину.

Аналитики добавили, что постоянное использование российскими оккупантами известных крупных материально-технических объектов является серьезной уязвимостью, которой Украина могла бы воспользоваться при условии отмены ограничений со стороны западных стран.

Напомним, в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопке Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает российскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.

Также аналитики ISW считают, что уничтожение Силами обороны склада ракет и боеприпасов в городе Торопец заставит российское командование изменить систему материально-технического обеспечения армии РФ. Этот удар существенно повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

война взрыв Украина военные склады оккупанты ISW

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