Военные ВСУ показали, как уничтожают вражеский транспорт вместе с личным составом

Удар по российскому транспорту. Фото: скриншот

На одном из самых горячих направлений фронта бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго устроили оккупантам огненное фаер-шоу. По захватчикам ударили из воздуха, превратив вражеский транспорт в факелы.

Об этом сообщили в 66-й ОМБр в Facebook.

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Судя по видео, огневое поражение украинские защитники нанесли по двум автомобилям противника и одному танку. Направление фронта не называется.

"Фаер-шоу по противнику от наших операторов БпЛА. Фраза "подгорает у ка***ов" приобрела прямое значение", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов уточняются.

Напомним, украинские военные недавно атаковали склады оккупантов в России. Удары Сил обороны показывают, насколько вражеская система материально-технического обеспечения все еще пользуется защитой укрытий, предоставленных Западом для безопасности российского тыла.

Как писали Новини.LIVE, в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопке Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает российскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.