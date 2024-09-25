Війна в Україні — ЗСУ знищили техніку росіян на околицях Бахмута

Знищення ворожого РСЗВ. Фото: скриншот

Українські військові продовжують ліквідувати ворожі цілі на території України. Знищено техніку та позиції росіян біля Бахмута у Донецькій області.

Відео опублікувала пресслужба Управління стратегічних комунікацій у Telegram у середу, 25 вересня.

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Повідомляється, що 5-та окрема штурмова Київська бригада успішно знищила ворожу гармату, укріплення та реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), а також позиції противника на сході.

Нагадаємо, прикордонникам Краматорського загону вдалося знищити трьох окупантів на Харківщині.

Також нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.