Війна в Україні — ЗСУ знищили техніку росіян на околицях Бахмута

ЗСУ знищили техніку та позиції військових РФ на околицях Бахмута — відео
Українські військові продовжують ліквідувати ворожі цілі на території України. Знищено техніку та позиції росіян біля Бахмута у Донецькій області.
Відео опублікувала пресслужба Управління стратегічних комунікацій у Telegram у середу, 25 вересня.
ЗСУ знищують противника на сході
Військові поділилися відео бойових дій на околицях Бахмута.
Повідомляється, що 5-та окрема штурмова Київська бригада успішно знищила ворожу гармату, укріплення та реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), а також позиції противника на сході.
Нагадаємо, прикордонникам Краматорського загону вдалося знищити трьох окупантів на Харківщині.
Також нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.
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