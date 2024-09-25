Война в Украине — ВСУ уничтожили технику россиян в окрестностях Бахмута

Уничтожение вражеского РСЗО. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают ликвидировать вражеские цели на территории Украины. Уничтожена техника и позиции россиян возле Бахмута в Донецкой области.

Видео опубликовала пресс-служба Управления стратегических коммуникаций в Telegram в среду, 25 сентября.

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Военные поделились видео боевых действий в окрестностях Бахмута.

Сообщается, что 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада успешно уничтожила вражескую пушку, укрепления и реактивную систему залпового огня (РСЗО), а также позиции противника на востоке.

Напомним, пограничникам Краматорского отряда удалось уничтожить трех оккупантов в Харьковской области.

Также недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.