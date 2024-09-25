Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow ВСУ уничтожили технику и позиции военных РФ в окрестностях Бахмута — видео arrow

ВСУ уничтожили технику и позиции военных РФ в окрестностях Бахмута — видео

25 сентября 2024 14:35
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — ВСУ уничтожили технику россиян в окрестностях Бахмута
Уничтожение вражеского РСЗО. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украинские военные продолжают ликвидировать вражеские цели на территории Украины. Уничтожена техника и позиции россиян возле Бахмута в Донецкой области.

Видео опубликовала пресс-служба Управления стратегических коммуникаций в Telegram в среду, 25 сентября.

Читайте также:

ВСУ уничтожают противника на востоке

Военные поделились видео боевых действий в окрестностях Бахмута.

Сообщается, что 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада успешно уничтожила вражескую пушку, укрепления и реактивную систему залпового огня (РСЗО), а также позиции противника на востоке.

Напомним, пограничникам Краматорского отряда удалось уничтожить трех оккупантов в Харьковской области.

Также недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.

ВСУ Донецкая область Бахмут война в Украине війна потери оккупантов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Цены на электроэнергию вырастут с 1 октября — регулятор одобрил повышение

15:58 В Одессе перекрыли очередную схему для уклонистов — подробности, фото

15:53 Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

15:51 В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

15:32 Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

15:27 Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие

15:27 В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

15:26 ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину

14:59 Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

14:57 Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии

15:59 Цены на электроэнергию вырастут с 1 октября — регулятор одобрил повышение

15:58 В Одессе перекрыли очередную схему для уклонистов — подробности, фото

15:53 Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

15:51 В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

15:32 Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

15:27 Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие

15:27 В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

15:26 ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину

14:59 Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

14:57 Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью