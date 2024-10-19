Украинские нацгвардейцы отрабатывают маневренную оборону — видео

В МВД показали, как нацгвардейцы отрабатывают маневренную оборону — эффектное видео
Украинские нацгвардейцы 27-й Печерской бригады отрабатывают маневренную оборону. Она позволяет обеспечить мобильность подразделений.
Видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram в субботу, 19 октября.
Отработка маневренной обороны
"Действовать как единое целое, подавлять врага огнем и спасать побратимов", — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что маневренная оборона обеспечивает снижение потерь и создание благоприятных условий для контратак.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения более 100 тысяч украинских военных получили подготовку за границей. Программы включают направления от базовых навыков до подготовки специалистов в разных военных сферах.
Ранее главнокомандующий Александр Сырский показал искусную работу украинских бойцов по вражеской технике.
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