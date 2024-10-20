ВСУ отбили наступление россиян на Купянском направлении — эффектное видео

Уничтожение российской техники на Купянском направлении. Фото: скриншот

Украинские военные помешали российским оккупантам расширить свое наступление. Враг пытался захватить переправу через реку Оскол в Харьковской области.

Видео уничтожения российской техники на Купянском направлении опубликовала пресс-служба Нацгвардии в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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В Нацгвардии отметили, что рывок бронетехники с пехотой на Купянском направлении удалось отбить совместными усилиями батальона ударных беспилотников "Ахиллес" вместе с гвардейцами бригады "Буревій", пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр.

"Всего было уничтожено восемь БМП и три танка, поражено шесть БМП. Ликвидирован 21-й оккупант, еще 26 ранены", — говорится в сообщении.

Напомним, десантники 95-й бригады ВСУ ликвидировали подразделение российских морских пехотинцев из 155-й отдельной бригады в Курской области РФ.

Также операторы дронов уничтожили российских диверсантов в Торецке Донецкой области. Видео показали в Генштабе ВСУ.