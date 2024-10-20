Російська ДРГ засіла в будинку біля Торецька — воїни показали знищення окупантів

Воїни знищили ворожу ДРГ, яка засіла в будинку біля Торецька — відео
Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, оператори дронів знищили ворожих диверсантів у Торецьк Донецької області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Генштабу у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Знищення ворожої ДРГ
"Оператори БпЛА 150 ОМБр вміло знищили ворожу ДРГ, що засіла в будинку в околицях Торецька", — йдеться у повідомленні.
Російські окупанти думали, що змогли вдало розташуватися, але українські FPV-дрони їх дістали та ліквідували.
Таким чином, захисники зупинили наступ росіян на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, воїни десантно-штурмових військ знищили танк окупантів на одному з напрямків.
Також ми писали, що прикордонники виявили та знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.
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