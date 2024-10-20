Російська ДРГ засіла в будинку біля Торецька — воїни показали знищення окупантів

Будинок, в якому були окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, оператори дронів знищили ворожих диверсантів у Торецьк Донецької області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Генштабу у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Знищення ворожої ДРГ

"Оператори БпЛА 150 ОМБр вміло знищили ворожу ДРГ, що засіла в будинку в околицях Торецька", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти думали, що змогли вдало розташуватися, але українські FPV-дрони їх дістали та ліквідували.

Таким чином, захисники зупинили наступ росіян на цій ділянці фронту.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, воїни десантно-штурмових військ знищили танк окупантів на одному з напрямків.

Також ми писали, що прикордонники виявили та знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.