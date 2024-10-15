Прикордонники показали нищівні удари по ворогу на півночі України

Палаюча вантажівка окупантів. Фото: скриншот

На північному напрямку фронту прикордонники завдали ударів по позиціях військових РФ. Бійці підрозділів Держприкордонслужби виявили та знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у вівторок, 15 жовтня.

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Як розповіли в ДПСУ, під час виконання бойового завдання на північному напрямку аеророзвідка прикордонників виявила ворожий мінометний розрахунок і військовий автомобіль на передових позиціях.

"Росіяни вдарили по українській території та поспіхом намагалися згорнутися й втекти. Але прикордонники не дозволили ворогу цього зробити", — йдеться в повідомленні.

Переміщення противника відстежили та FPV-дроном знищили мінометний розрахунок та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині — бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього військові використали міномети та дрони.

Раніше Новини.LIVE писали, що також під Вовчанськом бійці бригади прикордонників "Гарт" завдали ударів дронами по позиціях російських загарбників. Поцілили по укриттях ворожого особового складу та інших об'єктах.