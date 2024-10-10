Російські ДРГ на українському кордоні — що відомо про активність ворога

Російські солдати в українському лісі. Фото: скриншот відео Міністерства оборони Росії

Українські прикордонники спостерігають зниження активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордонах. Проте окупанти не припиняють мінувати прикордоння.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми-Україна" у четвер, 10 жовтня.

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За словами речник ДПСУ, російські ДРГ зменшили активність на прикордонних ділянках, проте ворог досі намагається мінувати прикордоння. На думку Андрій Демченка, окупанти сподіваються, що на цих мінах будуть підриватися українські воїни.

"Загрозу від ДРГ наші хлопці розуміють, тому всі складові Сил оборони на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині спільно діють і контролюють лінію кордону, щоби вчасно реагувати на дії ДРГ", — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, українські прикордонники успішно відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Позиції українських захисників намагалися штурмувати 50 одиниць броньованої техніки на Куп'янському напрямку.

Також Новини.LIVE писали, що бійці підрозділів ДПСУ на Вовчанському напрямку поцілили в антену зв'язку, піхоту та транспорт загарбників. У цьому їм допомогли міномети та FPV-дрони.