Российские ДРГ на украинской границе – что известно об активности врага

Российские солдаты в украинском лесу. Фото: скриншот видео Министерства обороны России

Украинские пограничники наблюдают снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на границе. Однако оккупанты не прекращают минировать приграничные территории.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы-Украина" в четверг, 10 октября.

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По словам пресс-секретаря ГПСУ, российские ДРГ уменьшили активность на пограничных участках, однако враг до сих пор пытается миновать приграничные территории. По мнению Андрей Демченко, оккупанты надеются, что на этих минах будут взрываться украинские военные.

"Угрозу от ДРГ наши ребята понимают, поэтому все составляющие сил обороны на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине совместно действуют и контролируют линию границы, чтобы вовремя реагировать на действия ДРГ", — отметили в ГПСУ.

Напомним, украинские пограничники успешно отразили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Позицию украинских защитников пытались штурмовать 50 единиц бронированной техники на Купянском направлении.

Также Новини.LIVE писали, что бойцы подразделений ГПСУ на Волчанском направлении попали в антенну связи, пехоту и транспорт захватчиков. В этом им помогли минометы и FPV-дроны.