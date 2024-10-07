Війна в Україні — прикордонники вдарили по піхоті та антені зв'язку РФ

Знищення російської антени зв'язку. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники поцілили в антену зв'язку, піхоту та транспорт загарбників. У цьому їм допомогли міномети та fpv-дрони.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у понеділок, 7 жовтня, та показали відповідне відео.

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Ефектна робота прикордонників

Як відомо, успішну операцію виконали прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку.

Так, аеророзвідка виявила антену зв’язку противника. По ній було завдано вогневе ураження FPV-дроном, в результаті якого ціль було знищено.

Також розвідувально-ударні групи та мінометники прикордонної бригади вдало відпрацювали по місцях зосередження особового складу та транспортних засобах окупантів.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали влучний удар по ворогу на Запорізькому напрямку. Українські бійці знищили ворожі позиції.

Також ми писали, що прикордонники за допомогою мінометів та FPV-дронів вдарили по місцях зосередження російської піхоти на Вовчанському напрямку. Внаслідок успішних атак знешкоджено 17 окупантів.