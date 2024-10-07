Война в Украине — пограничники ударили по пехоте и антенне связи РФ

Уничтожение российской антенны связи. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники попали в антенну связи, пехоту и транспорт захватчиков. В этом им помогли минометы и fpv-дроны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, 7 октября, и показали соответствующее видео.

Читайте также:

Эффектная работа пограничников

Как известно, успешную операцию проделали пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении.

Так, аэроразведка обнаружила антенну связи противника. По ней было нанесено огневое поражение FPV-дроном, в результате которого цель была уничтожена.

Также разведывательно-ударные группы и минометчики пограничной бригады удачно отработали по местам сосредоточения личного состава и транспортных средств оккупантов.

Напомним, недавно пограничники показали точный удар по врагу на Запорожском направлении. Украинские бойцы уничтожили вражеские позиции.

Также мы писали, что пограничники с помощью минометов и FPV-дронов ударили по местам сосредоточения российской пехоты на Волчанском направлении. В результате успешных атак обезврежено 17 оккупантов.