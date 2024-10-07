Прикордонники цілодобово нищать окупантів на Запорізькому напрямку — відео

Влучання вибухівки по ворожому об'єкту. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку підрозділи Держприкордонслужби України у складі Сил оборони продовжують нищити російсько-окупаційні війська. Так, кількома влучними ударами бійці ДПСУ уразили ворожу техніку та особовий склад.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку фронту бійці Державної прикордонної служби України завдали чергових вогневих ударів по позиціях ворога.

Розвідка виявила техніку окупантів, після чого на цілі за допомогою дронів було скинуто вибухівку. Ударів прикордонники завдавали по ворогу як вдень, так я вночі.

Втрати окупантів у ДПСУ не уточнили.

"Прикордонники виявили та знищили ворожі позиції на Запорізькому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Вид з повітря на позиції росіян. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські прикордонники за допомогою мінометів та FPV-дронів вдарили по місцях зосередження російської піхоти на Вовчанському напрямку. Внаслідок успішних атак знешкоджено 17 окупантів.

Раніше Новини.LIVE писали, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.