Пограничники круглосуточно уничтожают оккупантов на Запорожском направлении — видео

Пограничники показали точный удар по врагу на Запорожском направлении
На Запорожском направлении подразделения Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны продолжают уничтожать российско-оккупационные войска. Так, несколькими точными ударами бойцы ГПСУ поразили вражескую технику и личный состав.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 7 октября.
Ситуация на Запорожском направлении
На Запорожском направлении фронта бойцы Государственной пограничной службы Украины нанесли очередные огневые удары по позициям врага.
Разведка обнаружила технику оккупантов, после чего на цели с помощью дронов была сброшена взрывчатка. Удары пограничники наносили по врагу как днем, так и ночью.
Потери оккупантов в ГПСУ не уточнили.
"Пограничники обнаружили и уничтожили вражеские позиции на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские пограничники с помощью минометов и FPV-дронов ударили по местам сосредоточения российской пехоты на Волчанском направлении. В результате успешных атак обезврежено 17 оккупантов.
Ранее Новини.LIVE писали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.
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