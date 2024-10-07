Пограничники круглосуточно уничтожают оккупантов на Запорожском направлении — видео

Попадание взрывчатки по вражескому объекту. Фото: скриншот

На Запорожском направлении подразделения Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны продолжают уничтожать российско-оккупационные войска. Так, несколькими точными ударами бойцы ГПСУ поразили вражескую технику и личный состав.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в понедельник, 7 октября.

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Ситуация на Запорожском направлении

На Запорожском направлении фронта бойцы Государственной пограничной службы Украины нанесли очередные огневые удары по позициям врага.

Разведка обнаружила технику оккупантов, после чего на цели с помощью дронов была сброшена взрывчатка. Удары пограничники наносили по врагу как днем, так и ночью.

Потери оккупантов в ГПСУ не уточнили.

"Пограничники обнаружили и уничтожили вражеские позиции на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

Вид с воздуха на позиции россиян. Фото: скриншот

Напомним, украинские пограничники с помощью минометов и FPV-дронов ударили по местам сосредоточения российской пехоты на Волчанском направлении. В результате успешных атак обезврежено 17 оккупантов.

Ранее Новини.LIVE писали, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.