Пограничники показали сокрушительные удары по врагу на севере Украины

Горящий грузовик оккупантов. Фото: скриншот

На северном направлении фронта пограничники нанесли удары по позициям военных РФ. Бойцы подразделений Госпогранслужбы обнаружили и уничтожили минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник, 15 октября.

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Как рассказали в ГПСУ, во время выполнения боевого задания на северном направлении аэроразведка пограничников обнаружила враждебный минометный расчет и военный автомобиль на передовых позициях.

"Россияне ударили по украинской территории и спешно пытались свернуть и убежать. Но пограничники не позволили врагу этого сделать", — говорится в сообщении.

Перемещение противника отследили и FPV-дроном уничтожили минометный расчет и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, накануне пограничники показали удар по важной цели в Харьковской области — бойцы ударили по российской пушки-гаубице Д-20 на Волчанском направлении. Для этого военные использовали минометы и дроны.

Ранее Новини.LIVE писали, что также под Волчанском бойцы бригады пограничников "Гарт" нанесли удары дронами по позициям российских захватчиков. Попали по укрытиям вражеского личного состава и другим объектам.