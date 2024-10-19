У ДШВ показали відео знищення російського танка на одному з напрямків

Російський танк. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни десантно-штурмових військ знищили танк окупантів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у суботу, 19 жовтня.

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Знищення окупантів

У ДШВ розповіли, що ворожий танк з протимінним тралом виїхав, аби прокласти дорогу для штурму. Однак захисники за допомогою FPV-дрона вразили російську техніку ще далеко на підступах.

На відео видно, як після удару один з членів екіпажу російського танка загорівся та намагався себе загасити, однак не зміг.

"А танк таки знайшов свої міни — і був знищений. Російський штурм зупинився у зародку. Блискуча робота, воїни!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДШВ

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