В ДШВ показали видео уничтожение российского танка на одном из направлений

Российский танк. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, воины десантно-штурмовых войск уничтожили танк оккупантов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram в субботу, 19 октября.

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В ДШВ рассказали, что вражеский танк с противоминным тралом выехал, чтобы проложить дорогу для штурма. Однако защитники с помощью FPV-дрона поразили российскую технику еще далеко на подступах.

На видео видно, как после удара один из членов экипажа российского танка загорелся и пытался потушить себя, однако не смог.

"А танк все-таки нашел свои мины — и был уничтожен. Российский штурм остановился в зародыше. Блестящая работа, воины!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ДШВ

Ранее бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады показали кадры штурмовых действий в Курской области России.

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