Российская ДРГ засела в доме возле Торецка - воины показали уничтожение оккупантов

Воины уничтожили вражескую ДРГ, которая засела в доме возле Торецка — видео
Украинские войска продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, операторы дронов уничтожили вражеских диверсантов в Торецке Донецкой области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба в Telegram в воскресенье, 20 октября.
Уничтожение вражеской ДРГ
"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили враждебную ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка", — говорится в сообщении.
Российские оккупанты думали, что смогли удачно расположиться, но украинские FPV-дроны их достали и ликвидировали.
Таким образом, защитники остановили наступление россиян на этом участке фронта.
Напомним, воины десантно-штурмовых войск уничтожили танк оккупантов в одном из направлений.
Также мы писали, что пограничники обнаружили и уничтожили минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.
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