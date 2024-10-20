Российская ДРГ засела в доме возле Торецка - воины показали уничтожение оккупантов

Дом, где были оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские войска продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, операторы дронов уничтожили вражеских диверсантов в Торецке Донецкой области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Уничтожение вражеской ДРГ

"Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили враждебную ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты думали, что смогли удачно расположиться, но украинские FPV-дроны их достали и ликвидировали.

Таким образом, защитники остановили наступление россиян на этом участке фронта.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, воины десантно-штурмовых войск уничтожили танк оккупантов в одном из направлений.

Также мы писали, что пограничники обнаружили и уничтожили минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.