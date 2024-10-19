Росіяни зруйнували міст в Олешках через ймовірний наступ Сил оборони

Міст в Олешках. Фото: соцмережі

Російські війська знищили міст в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Таким чином окупанти намагаються вберегти себе від наступу Сил оборони України.

Про це повідомляють партизани АТЕШ у Telegram у суботу, 19 жовтня.

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"Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

За словами агента "АТЕШ" у складі 61-ї бригади морської піхоти ЗС Росії, це може бути пов'язано зі ймовірним наступом українських сил на Херсонському напрямку. Також всі підрозділи в глибині до 15 кілометрів були переведені в повну бойову готовність.

Знищений міст. Фото: АТЕШ

Водночас агент з Херсонщини повідомляє про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у напрямку річки Дніпро.

"Очевидно, що окупанти серйозно розглядають імовірність наступу СОУ на цій ділянці. І не підривали б настільки стратегічно важливий міст без вагомих на те причин", — зазначили партизани.

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували секретне місце дислокації російських загарбників у Горлівці.

Також ми писали, що російський військовий спалив броньовану розвідувально-дозорну машину ЗС Росії на Донецькому напрямку.