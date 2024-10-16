У Горлівці партизани АТЕШ виявили секретне місце дислокації російських окупантів

Російські загарбники. Фото ілюстративне: росЗМІ

Учасники партизанського руху АТЕШ зафіксував секретне місце дислокації російських загарбників у Горлівці. Зокрема було помічено військових з Бурятії.

Про це учасники руху АТЕШ повідомили на своїй сторінці у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Місце переміщення російських військ. Фото: АТЕШ

Активність ворожої техніки

"Наші агенти виявили активність російських військовослужбовців біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського, поряд із залізничною станцією Байрак (Горлівка)", — говориться у повідомленні.

Під час розвідки було встановлено, що тут розміщено підрозділи 132 окремої механізованої бригади російських військ.

Було зафіксовано постачання важливої ​​апаратури, яку привозять уночі на службових автомобілях. Окрім того, на території гуртожитку було помічено військових із Бурятії, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення.

"Наші агенти дедалі частіше фіксують розміщення російських військовослужбовців на цивільних об'єктах, де вони прикриваються мирним населенням", — зазначили учасники АТЕШ.

Вони додали, що продовжують відстежувати усі місця дислокації російських окупантів.

Знімки будинку, де перебувають загарбники. Фото: АТЕШ

Будинок біля залізниці. Фото: АТЕШ

Місце перебування російських загарбників. Фото: АТЕШ

Раніше ми повідомляли, що російський військовослужбовець спалив броньовану розвідувально-дозорну машину збройних сил Росії на Донецькому напрямку. Техніка здійснювала патрульні та розвідувальні завдання.

Також ми писали, що партизани АТЕШ зафіксували транспортування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 у тимчасово окупованому Криму.