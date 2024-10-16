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Партизаны обнаружили секретное место дислокации российских оккупантов в Горловке

16 октября 2024 16:29
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Горловке партизаны АТЕШ обнаружили секретное место дислокации российских окупантов
Российские захватчики. Фото иллюстративное: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Участники партизанского движения АТЭШ зафиксировал секретное место дислокации русских захватчиков в Горловке. В частности были замечены военные из Бурятии.

Об этом участники движения АТЭШ сообщили на своей странице в Telegram в среду, 16 октября.

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Место перемещения русских войск. Фото: АТЭШ

Активность вражеской техники

"Наши агенты проявили активность российских военнослужащих у здания общежития по улице Курнатовского, рядом с железнодорожной станцией Байрак (Горловка)", — говорится в сообщении.

В ходе разведки было установлено, что здесь размещены подразделения 132 отдельной механизированной бригады российских войск.

Были зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую привозят ночью на служебных автомобилях. Кроме того, на территории общежития были замечены военные из Бурятии, выполняющие боевые задания на линии столкновения.

"Наши агенты все чаще фиксируют размещение российских военнослужащих на гражданских объектах, где они прикрываются мирным населением", — отметили участники АТЭШ.

Они добавили, что продолжают отслеживать все места дислокации российских оккупантов.

АТЭШ
Снимки дома, где находятся захватчики. Фото: АТЭШ
оперативники АТЕШ
Дом возле железной дороги. Фото: АТЭШ
АТЕШ отслеживает окупантов
Место нахождения русских захватчиков. Фото: АТЭШ

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий сжег бронированную разведывательно-дозорную машину Вооруженных сил России на Донецком направлении. Техника осуществляла патрульные и разведывательные задачи.

Также мы писали, что партизаны АТЭШ зафиксировали транспортировку ракет в комплекс противовоздушной обороны С-300 во временно оккупированном Крыму.

Украина оккупанты оккупация война в Украине Россия

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