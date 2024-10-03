У Криму окупанти готуються до відбиття атак на їх об'єкти — що відомо

"АТЕШ" виявив в Криму перевезення російських ракет до комплексу С-300 — фото
Партизани "АТЕШ" зафіксували транспортування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 у тимчасово окупованому Криму. Загарбники готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти.
Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у четвер, 3 жовтня.
Спроба окупантів захистити військові об'єкти в Криму
"Наші агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові. Це свідчить про те, що ЗС РФ готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти і намагаються посилити свою оборону", — йдеться у повідомленні.
Агент "АТЕШ" виявив маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу Керченського мосту. Незаконний об'єкт намагаються зберегти всіма можливими способами.
Нагадаємо, російські загарбники готуються до удару по Кримському мосту. Зафіксовано нарощення окупантами оборонних споруд.
Також знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.
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