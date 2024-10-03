У Криму окупанти готуються до відбиття атак на їх об'єкти — що відомо

Перевезення російських ракет до комплексу С-300 у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" зафіксували транспортування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 у тимчасово окупованому Криму. Загарбники готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у четвер, 3 жовтня.

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"Наші агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові. Це свідчить про те, що ЗС РФ готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти і намагаються посилити свою оборону", — йдеться у повідомленні.

Перевезення російських ракет до комплексу С-300 у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Перевезення російських ракет до комплексу С-300 у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Агент "АТЕШ" виявив маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу Керченського мосту. Незаконний об'єкт намагаються зберегти всіма можливими способами.

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники готуються до удару по Кримському мосту. Зафіксовано нарощення окупантами оборонних споруд.

Також знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.