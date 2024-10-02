Росія нарощує оборонні споруди на Кримському мосту в очікуванні ударів

Кримський міст. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Російські загарбники готуються до удару по Кримському мосту. Зафіксовано нарощення окупантами оборонних споруд.

Про це повідомляє "Крымский мост" у середу, 3 вересня.

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Підготовка Росії до удару по Кримському мосту

Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще з початку травня, щоб захистити його конструкцію та судноплавний канал від можливих ударів. Раніше встановлені захисні бар'єри зазнали пошкоджень через шторми.

До червня захисні заходи були укріплені за рахунок додаткових барж та плавучих бонових загороджень, розташованих паралельно мосту. Проте нові зображення, зроблені 29 вересня показують значне збільшення кількості барж, які охороняють міст.

"Супутникові знімки, зроблені в суботу, також показали дві системи протиповітряної оборони "Панцир" поблизу мосту. Maxar повідомила, що вежі для цих систем будували з 18 по 23 серпня. Це свідчить про те, що Росія занепокоєна не тільки загрозою з моря, а й намагається захистити міст від атак з повітря", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.

Також на тимчасово окупованій території Криму росіяни до нового навчального року видали для школярів пропагандистські підручники. Там Крим названий "частиною нелегітимно відторгнутої" у Росії землі.