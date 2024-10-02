Россия наращивает оборонительные сооружения на Крымском мосту в ожидании ударов

Крымский мост. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Российские захватчики готовятся к удару по Крымскому мосту. Зафиксировано наращивание оккупантами оборонительных сооружений.

Об этом сообщает "Крымский мост" в среду, 3 сентября.

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Подготовка России к удару по Крымскому мосту

Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще с начала мая, чтобы оградить его конструкцию и судоходный канал от возможных ударов. Ранее установленные защитные барьеры получили повреждения из-за штормов.

До июня защитные меры были укреплены за счет дополнительных барж и плавучих боновых заграждений, расположенных параллельно мосту. Однако новые изображения, сделанные 29 сентября показывают значительное увеличение количества барж, охраняющих мост.

"Спутниковые снимки, сделанные в субботу, также показали две системы противовоздушной обороны "Панцирь" вблизи моста. Maxar сообщила, что башни для этих систем строили с 18 по 23 августа. Это свидетельствует о том, что Россия обеспокоена не только угрозой с моря, но и пытается защитить мост от атак с воздуха", — говорится в сообщении.

Напомним, уничтожение украинскими военными российских систем С-300 во временно оккупированном Крыму вынудило врага изменить тактику ударов по Запорожью. Россияне стали использовать управляемые авиабомбы.

Также на временно оккупированной территории Крыма россияне до нового учебного года выдали для школьников пропагандистские учебники. Там Крым назван "частью нелегитимно отторгнутой" в России земли.