В Крыму оккупанты готовятся к отражению атак на их объекты — что известно

Перевозка российских ракет к комплексу С-300 в Крым. Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали транспортировку ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 во временно оккупированном Крыму. Захватчики готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в четверг, 3 октября.

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"Наши агенты зафиксировали активную транспортировку ракет к различным комплексам ПВО на полуострове. Это свидетельствует о том, что ВС РФ готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и пытаются усилить свою оборону", — говорится в сообщении.

Перевозка российских ракет к комплексу С-300 в Крым. Фото: t.me/atesh_ua

Перевозка российских ракет к комплексу С-300 в Крым. Фото: t.me/atesh_ua

Агент "АТЕШ" обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста. Незаконный объект пытаются сохранить всеми возможными способами.

Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики готовятся к удару по Крымскому мосту. Зафиксировано наращивание оккупантами оборонительных сооружений.

Также уничтожение украинскими военными российских систем С-300 во временно оккупированном Крыму вынудило врага изменить тактику ударов по Запорожью. Россияне стали использовать управляемые авиабомбы.