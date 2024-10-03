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"АТЕШ" обнаружил в Крыму перевозку российских ракет к комплексу С-300 — фото

3 октября 2024 18:10
Аркадий Пастула - Редактор
В Крыму оккупанты готовятся к отражению атак на их объекты — что известно
Перевозка российских ракет к комплексу С-300 в Крым. Фото: t.me/atesh_ua
Аркадий Пастула - Редактор

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали транспортировку ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 во временно оккупированном Крыму. Захватчики готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в четверг, 3 октября.

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"Наши агенты зафиксировали активную транспортировку ракет к различным комплексам ПВО на полуострове. Это свидетельствует о том, что ВС РФ готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и пытаются усилить свою оборону", — говорится в сообщении.

Российские ракеты в Крыму
Перевозка российских ракет к комплексу С-300 в Крым. Фото: t.me/atesh_ua
Перевозка российских ракет в Крыму
Перевозка российских ракет к комплексу С-300 в Крым. Фото: t.me/atesh_ua

Агент "АТЕШ" обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста. Незаконный объект пытаются сохранить всеми возможными способами. 

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Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики готовятся к удару по Крымскому мосту. Зафиксировано наращивание оккупантами оборонительных сооружений.

Также уничтожение украинскими военными российских систем С-300 во временно оккупированном Крыму вынудило врага изменить тактику ударов по Запорожью. Россияне стали использовать управляемые авиабомбы.

война Крым оккупанты Крымский мост ракеты АТЕШ

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