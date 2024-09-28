До Керченського моста окупанти звозять ППО — чекають удару ЗСУ ракетами

Удар по Керченському мосту у 2022 році. Фото: УНІАН

Армія РФ в тимчасово окупованому Криму стягує до Керченського мосту (який ще називають Кримським) велику кількість систем протиповітряної оборони (ППО). Агресор дуже хвилюється, що міст буде знищенний ударами ракет ЗСУ, або повториться ситуація 2022 року, коли міст дуже постраждав від вибуху.

Про це в інтерв'ю каналу FREEDOM заявив заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.

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За словами військового, росіянам вдалось відновити рух по Кримському мосту і зараз він активно використовується для перекидання зброї на окуповані території у бік фронту. Україні дуже важливо зруйнувати цей логістичний ланцюжок, тобто зруйнувати міст.

"Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через Приазовський перешийок, де будується і залізниця, і т.д.", — розповів Риженко.

За його словами, противник відчуває, що ЗСУ можуть завдати потужного удару по мосту, тому зараз з’явилася інформація про те, що ворог активно перекидає до Керченського мосту додаткову кількість сил ППО.

Окупанти побудували захисні споруди й на воді, щоб перешкодити атакам морських дронів. Противник дуже боїться руйнування Керченського мосту. І його страхи обґрунтовані, каже Андрій Риженко.

Нагадаємо, армійські російські сили в тимчасово окупованому Криму взялись проводити чергові фільтраційні заходи. Вони блокують цілі райони у містах і ретельно перевіряють мешканців.

Також російська окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму затвердила вирок політичному в'язню Олександру Сізікову. Йому призначили 17 років за ґратами.