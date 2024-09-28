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Оккупанты стягивают к Крымскому мосту много систем ПВО — чего они ждут

28 сентября 2024 03:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
К Керченскому мосту оккупанты свозят ПВО — ждут удара ВСУ ракетами
Удар по Керченскому мосту в 2022 году. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Армия РФ во временно оккупированном Крыму стягивает к Керченскому мосту (который еще называют Крымским) большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО). Агрессор очень волнуется, что мост будет уничтожен ударами ракет ВСУ или повторится ситуация в 2022 году, когда мост сильно пострадал от взрыва.

Об этом в интервью каналу FREEDOM заявил заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

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По словам военного, россиянам удалось возобновить движение по Крымскому мосту и сейчас оно активно используется для переброски оружия на оккупированные территории в сторону фронта. Украине очень важно разрушить эту логистическую цепочку, то есть униятожить мост.

"Пока общее количество грузов, перевозимых через мост в Крым, оценивается в 25%. Остальные перевозятся через Приазовский перешеек, где строится и железная дорога, и т.д.", — рассказал Рыженко.

По его словам, противник чувствует, что ВСУ могут нанести мощный удар по мосту, поэтому сейчас появилась информация о том, что враг активно опрокидывает к Керченскому мосту дополнительное количество сил ПВО.

Оккупанты построили защитные сооружения и на воде, чтобы воспрепятствовать атакам морских дронов. Противник очень боится разрушения Керченского моста. И его страхи обоснованы, говорит Андрей Рыженко.

Напомним, армейские российские силы во временно оккупированном Крыму принялись проводить очередные фильтрационные мероприятия . Они блокируют целые районы города и тщательно проверяют жителей.

Также российские оккупационные власти во временно захваченном Крыму утвердили приговор политическому заключенному Александру Сизикову . Ему назначили 17 лет за решеткой.

Крым ВМС ПВО Крымский мост война в Украине ВОТ

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