Россияне разрушили мост в Олешках из-за вероятного наступления Сил обороны

Мост в Олешках. Фото: соцсети

Российские войска уничтожили мост во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Таким образом, оккупанты пытаются уберечь себя от наступления Сил обороны Украины.

Об этом сообщают партизаны АТЕШ в Telegram в субботу, 19 октября.

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"Утром 18 октября россияне уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области", — говорится в сообщении.

По словам агента "АТЕШ" в составе 61-й бригады морской пехоты ВС России, это может быть связано с возможным наступлением украинских сил на Херсонском направлении. Также все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

Уничтоженный мост. Фото: АТЭШ

В то же время агент из Херсона сообщает о перемещении около 1000 российских военнослужащих в направлении реки Днепр.

"Очевидно, что кафиры серьезно рассматривают вероятность наступления СОУ на этом участке. И не взрывали бы столь стратегически важный мост без веских причин", — отметили партизаны.

Скриншот поста АТЕШ

Напомним, участники партизанского движения АТЕШ зафиксировали секретное место дислокации российских захватчиков в Горловке.

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