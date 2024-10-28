Сырский показал, как Силы обороны уничтожают оккупантов

Уничтожение техники. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал ликвидацию оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале в понедельник, 28 октября.

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"Видим и уничтожаем. Враг не скроется. Слава Украине!" — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские воины с помощью дронов наносят удары по российской военной технике, уничтожая ее.

Скриншот поста Сырского

В общем по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 690 720 человек и 9120 танков.

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как уничтожили два российских танка и МТ-ЛБ.

Также мы писали, что Силы обороны поразили российский ЗРК "Бук-М3" в Луганской области. Еще была уничтожена радиолокационная станция в комплекс.

Кроме того, на Харьковщине пограничники разгромили российские позиции вблизи Купянска.