Знищення ворожих танків — у 3-й ОШБр показали відео

Ворожий танк на прицілі дрона. Фото: скриншот

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їхній техніці. Бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили два російські танки та МТ-ЛБ.

Про це повідомила пресслужба бригади у четвер, 24 жовтня.

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Знищення ворожої техніки

"Бійці Третьої штурмової зупинили броньовану халабуду ураженнями під час маневрів на Харківщини. Ще один танк знайшли у сховку й демаскували влучаннями з FPV", — йдеться в повідомлені.

Також українським військовим вдалося ліквідувати МТ-ЛБ та піхоту окупантів, що ховалися в укриттях і спорудах.

Раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили ворожу ББМ, гармату й антени на позиціях окупантів.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".