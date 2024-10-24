Знищення ворожих танків — у 3-й ОШБр показали відео

У Третій штурмовій показали кадри знищення ворожих танків
Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їхній техніці. Бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили два російські танки та МТ-ЛБ.
Про це повідомила пресслужба бригади у четвер, 24 жовтня.
Знищення ворожої техніки
"Бійці Третьої штурмової зупинили броньовану халабуду ураженнями під час маневрів на Харківщини. Ще один танк знайшли у сховку й демаскували влучаннями з FPV", — йдеться в повідомлені.
Також українським військовим вдалося ліквідувати МТ-ЛБ та піхоту окупантів, що ховалися в укриттях і спорудах.
Раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили ворожу ББМ, гармату й антени на позиціях окупантів.
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
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