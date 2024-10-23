В Третій штурмовій показали кадри ліквідації ворожої техніки

Російська антена на прицілі. Фото: скриншот

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їхній техніці. Бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили ворожу ББМ, гармату й антени на позиціях окупантів.

Про це повідомила пресслужба бригади у вівторок, 22 жовтня.

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Знищення ворожої техніки

На рубежах Харківщини українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських окупантів, знищивши важливі цілі противника.

"Мінуснули також ворожу автівку з піхотою й мотоцикл. Усе — настріл одного підрозділу — Primus 1-го штурмового бату. Полювання триває!" — йдеться в повідомлені.

Раніше ми повідомили, що у ніч проти неділі, 20 жовтня, українські безпілотники атакували ФКП "Завод імені Свєрдлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії.

Нагадаємо, росіяни у соцмережах повідомляли про атаку дронів, вибухи та прильоти в російському місті Дзержинськ.