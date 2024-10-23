В Третьей штурмовой показали кадры ликвидации вражеской техники

Российская антенна на прицеле. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили вражескую ББМ, пушку и антенны на позициях оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба бригады во вторник, 22 октября.

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На рубежах Харьковщины украинские военные нанесли мощные удары по позициям российских оккупантов, уничтожив важные цели противника.

"Прошли также вражеский автомобиль с пехотой и мотоцикл. Все — настрел одного подразделения — "Primus" 1-го штурмового бата. Охота продолжается!" — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщили, что в ночь на воскресенье, 20 октября, украинские беспилотники атаковали ФКП "Завод имени Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области России.

Напомним, россияне в соцсетях сообщали об атаке дронов, взрывах и прилетах в российском городе Дзержинск.