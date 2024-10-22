Прикордонники знищили російський зенітно-ракетний комплекс Стріла-10 — відео

Російський ЗРК "Стріла-10". Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. Вони показали, як знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у вівторок, 22 жовтня.

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"Прикордонники знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на півночі", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як російська "Стріла" догорає на фронті.

Російський ЗРК "Стріла-10". Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у Харківській області прикордонники ліквідували загарбника, який хотів облаштувати позицію поблизу Вовчанська.

Також на північному напрямку фронту прикордонники завдали ударів по позиціях російських окупантів. Бійці виявили та знищили мінометний розрахунок РФ, а також військовий автомобіль.