Прикордонники знищили російський зенітно-ракетний комплекс Стріла-10 — відео

Прикордонники показали, як ефектно знищили російський ЗРК Стріла — відео
Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. Вони показали, як знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
Відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у вівторок, 22 жовтня.
Удар по російському ЗРК "Стріла"
"Прикордонники знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на півночі", — йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як російська "Стріла" догорає на фронті.
Нагадаємо, у Харківській області прикордонники ліквідували загарбника, який хотів облаштувати позицію поблизу Вовчанська.
Також на північному напрямку фронту прикордонники завдали ударів по позиціях російських окупантів. Бійці виявили та знищили мінометний розрахунок РФ, а також військовий автомобіль.
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