Пограничники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 — видео

Российский ЗРК "Стрела-10". Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Они показали, как уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram во вторник, 22 октября.

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"Пограничники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на севере", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как российская "Стрела" догорает на фронте.

Российский ЗРК "Стрела-10". Фото: скриншот с видео

Напомним, в Харьковской области пограничники ликвидировали захватчика, который хотел обустроить позицию вблизи Волчанска.

Также на северном направлении фронта пограничники нанесли удары по позициям российских оккупантов. Бойцы обнаружили и уничтожили минометный расчет РФ, а также военный автомобиль.