Уничтожение вражеских танков — в 3-й ОШБр показали видео

Вражеский танк на прицеле дрона. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. Бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили два российских танка и МТ-ЛБ.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в четверг, 24 октября.

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Уничтожение вражеской техники

"Бойцы Третьей штурмовой остановили бронированную халабуду поражениями во время маневров на Харьковщине. Еще один танк нашли в тайнике и демаскировали попаданиями из FPV", — говорится в сообщении.

Также украинским военным удалось ликвидировать МТ-ЛБ и пехоту оккупантов, скрывавшихся в укрытиях и сооружениях.

Ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили вражескую ББМ, пушку и антенны на позициях оккупантов.

Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".