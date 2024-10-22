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В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів

22 жовтня 2024 16:39
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Ліквідація піхоти окупантів — в 3 ОШБр показали відео
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Бійці Третьої штурмової бригади показали нові кадри з прицільних атак  захисників по російській піхоті на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба бригади у вівторок, 22 жовтня.

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Бійці Третьої штурмової бригади продемонстрували нові відео точних ударів українських захисників по російській піхоті на Харківщині.

"Тим, хто ховався — скинули прямо в бліндаж та підірвали. Помста до випаленої землі — у відео підрозділу "Mosquitos", — йдеться в повідомлені.\

Нагадаємо, військові прикордонної бригади "Гарт" вдарили дронами по позиціях окупантів під Вовчанськом. Поцілили в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.

Також Новини.LIVE писали, що прикордонники показали удар по важливій цілі на Харківщині: бійці вдарили по російській гарматі-гаубиці Д-20 на Вовчанському напрямку. Для цього захисники використали міномети та дрони.

Україна Третя штурмова бригада окупанти війна в Україні війна

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