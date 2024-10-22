Ликвидация пехоты оккупантов — в 3 ОШБр показали видео

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот

Украинские войска продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Бойцы Третьей штурмовой бригады показали новые кадры по прицельным атакам защитников по российской пехоте на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба бригады во вторник, 22 октября.

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Бойцы Третьей штурмовой бригады продемонстрировали новые видео точных ударов украинских защитников по российской пехоте в Харьковской области.

"Тем, кто прятался — сбросили прямо в блиндаж и взорвали. Месть к выжженной земле — в видео подразделения "Mosquitos", — говорится в сообщении."

Напомним, военные пограничной бригады "Гарт" ударили дронами по позициям оккупантов под Волчанском. Попали в укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

Также Новини.LIVE писали, что пограничники показали удар по важной цели в Харьковской области: бойцы ударили по российской гаубице Д-20 на Волчанском направлении. Для этого защитники использовали минометы и дроны.