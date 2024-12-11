Бійці 36ї ОМБр показали відео атак на росіян в Курській області

Морські піхотинці майстерно знищили війська РФ на Курщині — відео
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти показали відео атак по російських військах в Курській області. Завдяки успішним атакам вдалося знищити кілька одиниць ворожої техніки та живу силу противника.
Відео опублікували на сторінції 36-ї ОБМП.
Атаки по росіянах у Курській області
"Два механізовані накати розбиті миколаївськими морпіхами у співпраці з дружніми підрозділами. Вогневими засобами бригади знищено 4 одиниці БМД-2 та 17 ворожих десантників", — повідомили військові.
Нагадаємо, раніше морпіхи також показали відео дронової атаки по російських військових в Курській області.
А учасники партизанського руху "АТЕШ" повідомили про перекидання баггі до Курська.
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