Бойцы 36-й ОМБр показали видео атак на россиян в Курской области

Морские пехотинцы мастерски уничтожили войска РФ на Курщине
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты показали видео атак по российским войскам в Курской области. Благодаря успешным атакам удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и живую силу противника.
Видео опубликовали на странице 36 ОБМП.
Атаки по россиянам в Курской области
"Два механизированных наката разбиты николаевскими морпехами в сотрудничестве с дружескими подразделениями. Огневыми средствами бригады уничтожены 4 единицы БМД-2 и 17 вражеских десантников", — сообщили военные.
Напомним, ранее морпехи также показали видео дроновой атаки по российским военным в Курской области.
А участники партизанского движения "АТЕШ" сообщили о переброске багги в Курск.
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