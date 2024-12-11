Бої у Курській області — Росія перекидає на фронт баггі і хоче провести РДО

Перекидання китайських баггі до Курська. Фото: скриншот

Українські партизани зафіксували рух колони військових тягачів з мотовсюдиходами китайського виробництва "Desertcross 1000-3" трасою М-4 у напрямку російського міста Курськ. Росія може готувати рейдово-диверсійні операції.

Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху "Атеш" у середу, 11 грудня.

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Партизани зазначають, що техніка була помічена на ділянці між Ростовом-на-Дону та Воронежем.

"Таку техніку використовують для виконання низки завдань: дозорних та розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених", — йдеться у повідомленні.

Техніка була помічена на ділянці між Ростовом-на-Дону та Воронежем. Фото: "АТЕШ"

В "Атеш" додають, що така велика кількість баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територій.

"Це може свідчити про ширше використання такого роду техніки по всій лінії фронту. Путінська армія вже отримала 537 таких машин, а до кінця 2024 року планується закупити ще 1590 одиниць. Ми продовжуємо фіксувати перекидання техніки та передавати дані Силам оборони України", — підсумували партизани.

Китайські баггі. Фото: "АТЕШ"

Раніше партизанський рух АТЕШ успішно знищив релейну шафу в Московській області. Внаслідок цього порушено логістичний ланцюг між Москвою та Курською областю.

Також ми писали, що агент українського партизанського руху АТЕШ організував диверсію на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Завдяки цьому порушилася логістика окупантів на Запорізькому напрямку.