Партизани порушили логістику постачань зброї до Курської області

Залізничні колії в Росії. Фото: росЗМІ

Військовий партизанський рух АТЕШ успішно знищив релейну шафу у Московській області. Внаслідок цього порушено логістичний ланцюг між Москвою та Курською областю.

Про це повідомили на сторінці АТЕШ.

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АТЕШ провів диверсію у Москві

Агент "АТЕШ" успішно провів диверсійну операцію, знищивши релейну шафу на залізничній магістралі поблизу населеного пункту Чехов у Московській області.

Ця магістраль є ключовою для сполучення Москви з Курською областю. Унаслідок операції було порушено логістичні ланцюги окупантів, затримано постачання палива та військової техніки, призначених для підтримки російських військ на фронті.

Місце скоєної диверсії. Фото: АТЕШ

"Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам і, користуючись нагодою, вітаємо всіх із Днем Збройних сил України та Днем святого Миколая! Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом!" — написали партизани АТЕШ.

Нагадаємо, нещодавно партизани АТЕШ завадили роботі окупантів на півдні. Також партизани повідомили про плани Росії створити нову бригаду у Криму.