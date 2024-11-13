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Росіяни намагаються створити нову бригаду в Криму, — АТЕШ

13 листопада 2024 10:49
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — РФ хоче створити бригаду Барс в Криму
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська намагаються створити цілу бригаду "Барс-Крим". Однак охочих вступити туди виявилося небагато, тому до неї зарахували місцевих депутатів. 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram. 

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Партизани розповіли, що в окупантів немає охочих вступати в добровольчі батальйони, тому окупаційним адміністраціям наказали вступати у нову бригаду "Барс" для її популяризації. Однак охочих вступати туди також небагато, і там вже числяться депутати окупаційної міської ради Ялти, голова адміністрації Павленко та її заступники.  

"Однак і цей крок не привів до значного поповнення. Здебільшого вступають люди, яким пообіцяли, що під час так званої служби вони зможуть займатися конфіскацією майна людей, які залишили тимчасово окуповані території. А також ті, хто хоче отримувати великі, за їхніми мірками, гроші, наївно вважаючи, що зможуть відсиджуватися в тилу", — йдеться у повідомленні. 

За словами партизанів, вони "влилися" до складу новоствореної бригади "Барс" і змогли дізнатися та отримати оперативну інформацію зсередини підрозділу. Також вони заявили, що в потрібний момент можуть завдати удару "в серце злочинної спільноти". 

Нагадаємо, нещодавно моніторингова група "Кримський вітер" показала супутникові знімки захисних споруд для Кримського мосту

Також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти зібрали на півдні угрупування з 200 тисяч загарбників. Ця кількість включає також солдатів з Криму.

партизани росіяни війна в Україні АТЕШ Крим

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