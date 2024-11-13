Война в Украине — РФ хочет создать бригаду Барс в Крыму

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска пытаются создать целую бригаду "Барс- Крым". Однако желающих вступить туда оказалось немного, поэтому в нее зачислили местных депутатов.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Читайте также:

Новая бригада оккупантов в Крыму

Партизаны рассказали, что у оккупантов нет желающих вступать в добровольческие батальоны, поэтому оккупационным администрациям приказали вступать в новую бригаду "Барс" для ее популяризации. Однако желающих вступать туда тоже немного и там уже числятся депутаты оккупационного городского совета Ялты, глава администрации Павленко и его заместители.

"Однако и этот шаг не привел к значительному пополнению. В большинстве своем вступают люди, которым пообещали, что во время так называемой службы они смогут заниматься конфискацией имущества людей, покинувших временно оккупированные территории. А также те, кто хочет получать большие, по их меркам, деньги, наивно считая, что смогут отсиживаться в тылу", — говорится в сообщении.

По словам партизан, они "влились" в состав новой бригады "Барс" и смогли узнать и получить оперативную информацию изнутри подразделения. Также они заявили, что в нужный момент могут нанести удар "в сердце преступного сообщества".

Напомним, что недавно мониторинговая группа "Крымский ветер" показала спутниковые снимки защитных сооружений для Крымского моста.

Также спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты собрали на юге группировку из 200 тысяч захватчиков. Это количество включает также солдат из Крыма.