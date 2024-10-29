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У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

29 жовтня 2024 23:31
Аркадій Пастула - Редактор
Росіяни зібрали 200 тисяч загарбників на півдні України
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти зібрали на півдні угрупування з 200 тисяч загарбників. Ця кількість включає також солдатів з Криму.

Про це Владислав Волошин сказав в ефірі "Ми-Україна" у вівторок, 29 жовтня.

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Волошин зазначив, що противник не створив наступальних угрупувань, як повідомила розвідка. 

"Проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти", — додав він.

Нагадаємо, окупанти створили нові штурмові підрозділи з засуджених, зокрема з тих, хто хворіє на гепатит В і С.

Також українські військові продемонстрували, як зупинили російський штурм, внаслідок чого загарбники втратили техніку та особовий склад.

Україна окупанти росіяни Крим війна

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